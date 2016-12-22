Дайджест

Тверских полицейских обвинили в халатности

22 декабрь 2016 (17:10)

В Твери двух полицейских признали виновными в халатности. Об этом сообщается на сайте Пролетарского районного суда города.

Сотрудников правоохранительных органов оштрафовали на 30 тыс. руб. каждого.

В августе в полицию поступило сообщение от жильцов одного из домов, что из соседней квартиры слышны крики о помощи, глухие удары и звуки падающей мебели. Прибывшие на вызов сотрудники потребовали открыть дверь. Однако, получив отказ, они не попытались попасть в квартиру и покинули место происшествия.

В итоге они не предотвратили убийство женщины: мужчина в состоянии наркотического опьянения забил ее топором и молотком.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...