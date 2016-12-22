Дайджест
Тверских полицейских обвинили в халатности
22 декабрь 2016 (17:10)
В Твери двух полицейских признали виновными в халатности. Об этом сообщается на сайте Пролетарского районного суда города.
Сотрудников правоохранительных органов оштрафовали на 30 тыс. руб. каждого.
В августе в полицию поступило сообщение от жильцов одного из домов, что из соседней квартиры слышны крики о помощи, глухие удары и звуки падающей мебели. Прибывшие на вызов сотрудники потребовали открыть дверь. Однако, получив отказ, они не попытались попасть в квартиру и покинули место происшествия.
В итоге они не предотвратили убийство женщины: мужчина в состоянии наркотического опьянения забил ее топором и молотком.
Сотрудников правоохранительных органов оштрафовали на 30 тыс. руб. каждого.
В августе в полицию поступило сообщение от жильцов одного из домов, что из соседней квартиры слышны крики о помощи, глухие удары и звуки падающей мебели. Прибывшие на вызов сотрудники потребовали открыть дверь. Однако, получив отказ, они не попытались попасть в квартиру и покинули место происшествия.
В итоге они не предотвратили убийство женщины: мужчина в состоянии наркотического опьянения забил ее топором и молотком.
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