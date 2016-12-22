Дайджест
Российская армия получит оружие для борьбы с дронами
22 декабрь 2016 (17:09)
Российская армия через два года получит оружие для борьбы со стаями ударных беспилотников. Об этом генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Якунин сообщил ТАСС.
«Мощные образцы такой техники с большими поражающими возможностями могут появиться на вооружении российской армии в течение четырех лет, более простые системы — уже через два года», — сказал он.
По словам Якунина, сегодня созданы реальные образцы подобного оружия.
«Мощные образцы такой техники с большими поражающими возможностями могут появиться на вооружении российской армии в течение четырех лет, более простые системы — уже через два года», — сказал он.
По словам Якунина, сегодня созданы реальные образцы подобного оружия.
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