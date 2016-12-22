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Российская армия получит оружие для борьбы с дронами

22 декабрь 2016 (17:09)

Российская армия через два года получит оружие для борьбы со стаями ударных беспилотников. Об этом генеральный директор Объединенной приборостроительной корпорации (ОПК, входит в госкорпорацию «Ростех») Александр Якунин сообщил ТАСС.

«Мощные образцы такой техники с большими поражающими возможностями могут появиться на вооружении российской армии в течение четырех лет, более простые системы — уже через два года», — сказал он.

По словам Якунина, сегодня созданы реальные образцы подобного оружия.

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