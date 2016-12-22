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Эксперты составили портрет российского туриста

Эксперты туристического сервиса momondo составили портрет российского туриста. Об этом сообщает портал «Лента.ру».



Специалисты, в частности, отметили щедрость россиян. В ходе опроса отдыхающих из разных стран мира 74% его российских участников заявили, что привозят подарки из-за рубежа близким людям. Среди китайцев это практикуют 68% респондентов, среди шведов — 37.



В числе достоинств российских туристов можно назвать и предусмотрительность, считают специалисты. В ходе опроса 68% россиян сказали, что просчитывают перед поездкой ее бюджет. Лишь 11% не оценивают отпускные затраты.

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