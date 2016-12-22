Дайджест

Эксперты составили портрет российского туриста

22 декабрь 2016 (17:08)

Эксперты туристического сервиса momondo составили портрет российского туриста. Об этом сообщает портал «Лента.ру».

Специалисты, в частности, отметили щедрость россиян. В ходе опроса отдыхающих из разных стран мира 74% его российских участников заявили, что привозят подарки из-за рубежа близким людям. Среди китайцев это практикуют 68% респондентов, среди шведов — 37.

В числе достоинств российских туристов можно назвать и предусмотрительность, считают специалисты. В ходе опроса 68% россиян сказали, что просчитывают перед поездкой ее бюджет. Лишь 11% не оценивают отпускные затраты.

Код для вставки в блог Подписаться на рассылку Распечатать

Другие материалы по теме:


Loading...