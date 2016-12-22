Турбизнес подводит итоги 2016 года

Участники туристического рынка Свердловской области по итогам 2016 года фиксируют снижение до 25% к уровню прошлого года турпотока по зарубежным направлениям. Основные причины этого — развитие экономического кризиса в стране, отсутствие на рынке недорогого египетского турпродукта и позднее восстановление чартерного авиасообщения с Турцией. Положительная динамика наблюдается только в последние месяцы уходящего года: эксперты отмечают увеличение числа желающих отдохнуть в новогодние праздники.По словам исполнительного директора Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаила Мальцева, число вылетов за рубеж из аэропорта Кольцово без учета стран СНГ в 2016 году составило 325 тыс., в то время как в 2015-м оно достигало 600 тыс.«Эта статистика не показывает полной картины выездного турпотока, поскольку заметная часть свердловских туристов в отсутствие прямых рейсов из Екатеринбурга «пересела» на московский авиаузел и попала в статистику по внутренним направлениям. По нашим подсчетам, число отдохнувших за рубежом в 2016 году сократилось на 25-30% по Уральскому региону в целом и на 15-25% — по Свердловской области, турпоток по России вырос примерно на 18%, а по странам СНГ — остался на уровне прошлого года», — пояснил эксперт.При этом, по данным УАТ, если в 2015 году величина среднего чека при расчете недельного отдыха для одного человека при двухместном размещении составляла 38-42 тыс. руб., то в первом полугодии текущего года она достигла 42-44 тыс. руб., а во втором снизилась до 39-41 тыс. руб.«Причины столь существенного снижения этого показателя к концу года еще предстоит понять, поскольку обычно осенний и зимний отдых является более дорогим, чем летний», — отметил Михаил Мальцев.Основными направлениями для свердловчан, по словам директора сети туристических агентств «География» Елены Шубиной, в уходящем году стали Россия (пакетные туры — прим. ред.), безвизовый Тунис, Кипр с облегченной формой въезда и Греция, привлекательная своими пляжами, отелями и подходящими условиями для семей с детьми.«В этом году ввели требование дактилоскопии при оформлении шенгенских виз, что затруднило их получение для людей, которые проживают не в Екатеринбурге. Поэтому Тунис, где визы не нужны, а отдых максимально похож на египетский, показал колоссальный рост: мы его оцениваем в 5 190%, по статистике Кольцово — 3 600%», — пояснила Елена Шубина.Она также отметила, что в текущем году не дала прироста Италия, Испания показала снижение турпотока на 2%, Объединенные Арабские Эмираты — стабильный спрос на уровне прошлого года, но на 15% меньше докризисных лет, на 41% выросло число отдохнувших в Тунисе.Таким образом, эксперты сходятся во мнении, что ситуация в туротрасли в 2016 году была достаточно сложной и непривычной для участников бизнеса. Это привело к дальнейшей реструктуризации рынка, начавшейся в 2014 году.«Структурно рынок сильно поменялся. Большая часть малых и средних агентств его покинули, либо их присутствие видоизменилось, появились агентские и операторские сети. Помимо количественного сокращения, уменьшился штат компаний, многим пришлось оставить самый минимум сотрудников», — рассказал генеральный директор сети туристических агентств «Росстур» Александр Недополз.Однако последние месяцы уходящего года, по мнению экспертов, дают основания говорить о начале восстановления турпотока из Свердловской области. Так, по данным сети «География», в осеннее-зимний период прирост числа желающих отдохнуть составляет 20% к уровню прошлого года.«Весомый объем дала Турция после возобновления чартерного авиасообщения, хоть она и не является зимним направлением. К тому же, в прошлом году в это время валютный курс был гораздо менее комфортным для россиян. Восстановление потребительского рынка идет также в рамках увеличения чартерных программ в Юго-Восточную Азию», — пояснила Елена Шубина.Александр Недополз добавил, что проявлению положительной динамики на рынке также способствовала адаптация ценовой политики к возможностям россиян, предпринятая зарубежными партнерами.«Шок прошел, люди привыкли к существующему валютному курсу и поняли, что все-таки нуждаются в отдыхе. Кроме того, произошла адаптация цен со стороны принимающих организаций и авиакомпаний. В результате сегодня раннее бронирование идет в 3-4 раза более активно, чем в прошлом году», — отметил он.Что касается перспектив на 2017 год, представители турбизнеса надеются, что положительные тенденции, наметившиеся в последние месяцы, сохранятся и в дальнейшем. Этому будет способствовать вступление в силу с 1 января изменений в законодательстве о туризме, направленных на упорядочение работы отрасли. Между тем восстановление авиасообщения с Египтом либо возможные проблемы с Турцией могут привести к новым потрясениям на рынке.