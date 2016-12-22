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Гендиректора сети «Адамас» обвиняют в неуплате налогов на 5 млрд рублей

УрБК, Москва, 22.12.2016. Генерального директора ООО «Столичный ювелирный завод» (работает под брендом «Адамас») обвиняют по пунктам «а», «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ «Уклонение от уплаты налогов группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере». Сегодня в четырех офисах «Адамаса» в Москве прошли обыски. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.



По версии следствия, в период 2012-2014 годов подозреваемый, действуя совместно с неустановленными лицами из числа руководства и сотрудников ООО «Столичный ювелирный завод», входящего в группу сети ювелирных магазинов компании «Адамас», с целью неуплаты налогов в особо крупном размере вступил в сговор и создал преступную схему.



«Создав фиктивный документооборот с более чем 50 фирмами-«однодневками», руководство ювелирной компании обеспечило получение драгоценных металлов через банковское учреждение без уплаты налога на добавленную стоимость, а также якобы приобретало ювелирные изделия у фиктивных организаций. В результате в бюджетную систему РФ не поступило более 5 млрд руб.», — говорится в сообщении.



Отметим, что в Екатеринбурге находятся 7 ювелирных магазинов «Адамас».

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