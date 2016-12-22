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В головном офисе ювелирной компании «Адамас» проходят обыски

УрБК, Москва, 22.12.2016. В офисе крупной ювелирной компании «Адамас» в Москве проходят обыски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



В рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия, пока неизвестно.



Отметим, что в Екатеринбурге находятся 7 ювелирных магазинов «Адамас».

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