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В головном офисе ювелирной компании «Адамас» проходят обыски
22 декабрь 2016 (16:34)
УрБК, Москва, 22.12.2016. В офисе крупной ювелирной компании «Адамас» в Москве проходят обыски. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия, пока неизвестно.
Отметим, что в Екатеринбурге находятся 7 ювелирных магазинов «Адамас».
В рамках какого уголовного дела проводятся следственные действия, пока неизвестно.
Отметим, что в Екатеринбурге находятся 7 ювелирных магазинов «Адамас».
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