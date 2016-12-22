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В России на закупках лекарств от социнфекций сэкономят 8 млрд рублей
22 декабрь 2016 (16:20)
УрБК, Москва, 22.12.2016. В России в 2017 году на закупках препаратов для лечения социальных инфекций, в том числе и антиретровирусных, удастся сэкономить порядка 8 млрд руб. Об этом на заседании комитета Совета Федерации сказала глава департамента лекарственного обеспечения Минздрава РФ Елена Максимкина, передают РИА «Новости».
«Уже, по предварительным данным, нам удается сэкономить порядка восьми миллиардов рублей», — сказала Е. Максимкина.
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в 2017 году закупки препаратов от социально значимых инфекций, в том числе и от ВИЧ-инфекции, переходят на федеральный уровень.
«Уже, по предварительным данным, нам удается сэкономить порядка восьми миллиардов рублей», — сказала Е. Максимкина.
Ранее министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщила, что в 2017 году закупки препаратов от социально значимых инфекций, в том числе и от ВИЧ-инфекции, переходят на федеральный уровень.
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