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Первоуральской компании «Импульс» по решению суда доначислено более 77 млн рублей налогов

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. В ходе проведения выездной налоговой проверки ООО «Импульс» (г. Первоуральск) установлено, что налогоплательщиком превышен предельный размер процентов, подлежащих включению в состав расходов, учитываемых при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Об этом сообщает пресс-служба УФНС России по Свердловской области.



Ведомством установлено, что между организацией, зарегистрированной в Республике Кипр (займодавец), и ООО «Импульс» (заемщик) было заключено соглашение о предоставлении займа на сумму 27 млн 950 тыс. долл. США.



Таким образом, проверяемый налогоплательщик должен был рассчитать предельный размер процентов, подлежащих включению в состав расходов, учитываемых при определении налогооблагаемой базы по налогу на прибыль, в соответствии с положениями пунктов 2-4 статьи 269 Налогового кодекса РФ. Из пояснений налогоплательщика следовало, что данный расчет не производился вследствие отсутствия фактов взаимозависимости и подконтрольности проверяемого общества от иностранной организации.



«Однако налогоплательщиком не было учтено, что косвенная зависимость российского налогоплательщика от иностранной компании-кредитора может выражаться в самом факте подконтрольности обоих лиц единому центру — материнской компании или одному физическому лицу. Она устанавливается даже если между займодавцем и заемщиком отсутствует непосредственное отношение подчиненного и подконтрольности (владение акциями или долями в уставном капитале)», — пояснили в пресс-службе.



На подконтрольность ООО «Импульс» по отношению к иностранной компании-кредитору указывал ряд обстоятельств. Так, при нарушении сроков платежей первоуральская организация должна была уплачивать пени на сумму просроченных платежей в долларах США (по ставке 18% годовых). Однако в действительности штрафные санкции к обществу со стороны иностранной организации не применялись. Кроме того, при анализе условий соглашения о предоставлении займа выявлены факты, которые свидетельствуют о фактическом отсутствии обеспечения при получении ООО «Импульс» займа на сумму 27 млн 950 тыс. долл. США. Помимо этого, IP-адрес, с которого осуществлялось управление расчетным счетом ООО «Импульс», также использовался для управления расчетными счетами управляющей компании, подконтрольной иностранной организации.



Решение налогового органа, которым обществу начислены налог на прибыль, а также уменьшены убытки в общей сумме 77 млн 197 тыс. руб., Арбитражными судами было признано вынесенным законно и обоснованно.

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