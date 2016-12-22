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Минстрой РФ предсказал рост цен на квадратный метр в России в 2017 году
22 декабрь 2016 (15:35)
УрБК, Москва, 22.12.2016. Министерство строительства и ЖКХ России ожидает роста стоимости квадратного метра в 2017 году. Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин на совместной конференции Сбербанка и Минстроя России, посвященной итогам рынка ипотечного кредитования в 2016 году.
«Рост цен будет в связи с тем, что у нас есть устойчивый спрос», — цитирует слова Н. Стасишина «Российская газета».
Он уточнил, что это не связано с сокращением строительства и дефицитом предложения, речь идет именно о балансе спроса и предложения. При этом в Сбербанке считают, что рост цены квадратного метра будет уже по итогам 2016 года.
«Они уже растут», — сообщила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.
«Рост цен будет в связи с тем, что у нас есть устойчивый спрос», — цитирует слова Н. Стасишина «Российская газета».
Он уточнил, что это не связано с сокращением строительства и дефицитом предложения, речь идет именно о балансе спроса и предложения. При этом в Сбербанке считают, что рост цены квадратного метра будет уже по итогам 2016 года.
«Они уже растут», — сообщила директор департамента розничных нетранзакционных продуктов Сбербанка Наталья Алымова.
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