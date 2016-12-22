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За первые 10 месяцев 2016 года объем импорта продовольствия в России снизился на 8,2%
22 декабрь 2016 (15:17)
УрБК, Москва, 22.12.2016. За период с января по октябрь 2016 года объем импорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья для их производства, ввозимых в Россию, упал на 8,2% до 19,733 трлн руб. Об этом сообщает Росстат.
Так, за указанный период на 17,1% снизился импорт мяса — до 500 тыс. т, на 49,1% упал импорт картофеля — до 276 тыс. т, на 49,7% — импорт капусты (84,9 тыс. т), на 50,7% — импорт сахара (244 тыс. т), на 31,7% — импорт томатов (382 тыс. т).
По данным статистики, в январе-октябре 2016 года внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 379,1 млрд долл. США, что на 15,1% ниже показателя 2015 года. Экспорт снизился на 21,9% до 224,4 млрд долл. США (78,1%), импорт — на 2,7% до 154,7 млрд долл. США.
Так, за указанный период на 17,1% снизился импорт мяса — до 500 тыс. т, на 49,1% упал импорт картофеля — до 276 тыс. т, на 49,7% — импорт капусты (84,9 тыс. т), на 50,7% — импорт сахара (244 тыс. т), на 31,7% — импорт томатов (382 тыс. т).
По данным статистики, в январе-октябре 2016 года внешнеторговый оборот России составил, по данным Банка России, 379,1 млрд долл. США, что на 15,1% ниже показателя 2015 года. Экспорт снизился на 21,9% до 224,4 млрд долл. США (78,1%), импорт — на 2,7% до 154,7 млрд долл. США.
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