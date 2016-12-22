Кризис

За год средние цены на железнодорожные билеты выросли на 5,9%

Средние цены на железнодорожные билеты выросли в 2016 году на 5,9%. Об этом сообщает «РЖД-Партнер» со ссылкой на данные туристического сервиса «Туту.ру».



За указанный период стоимость одного билета увеличилась с 2 тыс. 459 руб. до 2 тыс. 605 руб. В сегменте зарубежных железнодорожных перевозок произошло заметное повышение средних цен на билеты в страны бывшего СССР с 3 тыс. 802 руб. до 4 тыс. 337 руб.



Путешествие в города Европы обходилось на 0,5% (с 6 тыс. 026 руб. до 5 тыс. 994 руб.). Билеты по России выросли в цене не столь значительно, как за границу: на 5,2% (с 2 тыс. 384 руб. до 2 тыс. 508 руб.).



«В прошлом году билеты по России также выросли в цене примерно на 5% по сравнению с 2014 годом, а в страны ближнего зарубежья — на 15%. А вот с европейским сегментом в 2016 году тенденция обратная: в этом году наблюдается небольшое снижение средних цен, тогда как в прошлом году было заметно повышение примерно на 9%», — комментировали аналитики Туту.ру.



Отметим, что за 11 месяцев 2016 года, по данным РЖД, было перевезено 946,8 млн пассажиров, что на 1% выше, чем за аналогичный период 2015 года. Из них в дальнем следовании перевезено 94,1 млн пассажиров (рост на 3,9%), в пригородном сообщении — 852,6 млн (рост на 0,6%).

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