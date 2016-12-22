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Победителем торгов по эксплуатации 38 афишных стендов в Екатеринбурге стала компания ЕГР

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. Фонд имущества Свердловской области объявил победителя аукциона на право заключения договора на установку и эксплуатацию 38 афишных стендов, расположенных на территории Екатеринбурга, сроком на пять лет.



Как сообщили УрБК в пресс-службе министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), победителем стала компания «Екатеринбургская городская реклама» (ЕГР).



«Сумма, на который остановился аукцион, превысила 5 млн руб. От начальной стоимости цену подняли где-то на 1,5 млн руб.», — сказали в пресс-службе.



Начальная цена предмета аукциона в виде суммы рыночной стоимости годовых размеров платы за установку и эксплуатацию рекламных конструкций составляла 3 млн 641 тыс. 913 руб., НДС не облагается.



Напомним, процедура данных торгов была приостановлена 14 декабря 2016 года в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области. После рассмотрения жалобы по существу аукцион был продолжен.



Кроме того, в связи с поступлением жалобы в УФАС по Свердловской области остается приостановленной процедура аукциона на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 15 ситибордов и 68 билбордов.

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