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Прокуратура через суды добилась сохранения 600 га городских лесов в Верхней Пышме

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. Прокуратура добилась судебного решения о сохранении городских лесов в Верхней Пышме. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура по многочисленным обращениям жителей Верхней Пышмы организовала проверку законности действий администрации городского округа при утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов округа.



В рамках проверки было установлено, что постановлением главы администрации Верхней Пышмы в августе 2015 года утвержден лесохозяйственный регламент городских лесов округа, согласно которому площадь городских лесов составила чуть более 407 га. Вместе с тем, ранее на основании муниципального контракта специалистами ФГУП «Рослесинфорг» проведены лесоустроительные работы на территории Верхней Пышмы, площадь городских лесов составила 1 тыс. 17 га.



Согласно положению статьи 105 Лесного кодекса РФ, изменение границ городских лесов, которое может привести к уменьшению их площади, не допускается.



«Свыше 600 га городских лесов незаконно лишены своего статуса, не учтены в градостроительных документах городского округа Верхняя Пышма, что создает предпосылки для незаконного распоряжения ими с последующей вырубкой», — сказано в сообщении.



В связи с этим прокуратура направила в Верхнепышминский городской суд административное исковое заявление о признании недействительным постановления главы администрации округа об утверждении лесохозяйственного регламента городских лесов округа. Верхнепышминский городской суд в августе 2016 года требования прокуратуры отклонил.



Последовательно отстаивая свою позицию, прокуратура обжаловала незаконное судебное постановление в апелляционном порядке. Коллегия по административным делам Свердловского областного суда решение суда первой инстанции отменила, исковые требования прокурора удовлетворила в полном объеме.

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