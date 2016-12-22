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СКБ-банк попал в число лучших банков России в 2016 году

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. СКБ-банк вошел в число лучших банков России по версии делового интернет-журнала о политике и бизнесе в России и мире White Square Journal. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.



СКБ-банк занял в рейтинге 51-е место.



Как отмечают аналитики издания, основными критериями при составлении рейтинга стали: удобство интернет-банкинга и мобильного приложения, удовлетворенность клиентов, узнаваемость бренда, динамика развития, оборот, доля рынка, стоимость бренда, инновации в сервисе.



Также оценивался уровень корпоративной культуры, клиентоориентированности персонала, уровень топ-менеджмента, социальная активность, уровень доступности среды для людей с ограниченными возможностями, личность руководителя банка.

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