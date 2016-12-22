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Житель Бангкока протаранил 30 машин

Житель Бангкока за рулем грузовика прорвался протаранил 30 автомобилей и 6 мотоциклов. Об этом сообщает Straits Times.



Стражи порядка попытались остановить разбушевавшегося водителя, но у них ничего не получилось. Патрульные сообщили, что сначала управлявший грузовиком мужчина попал в аварию, а потом по неизвестной причине стал таранить другие автомобили. В результате инцидента пострадали три местных жителя. Водитель задержан и доставлен в отделение полиции.

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