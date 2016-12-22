Дайджест
В КНДР не намерены отказываться от ракетно-ядерной программы
22 декабрь 2016 (13:10)
В КНДР прокомментировали заявление НАТО, которая потребовала от Пхеньяна отказаться от своей ракетно-ядерной программы. Об этом говорится в заявлении ЦТАК.
У КНДР вызвал недоумение тот факт, что НАТО, «официальная функция которой заключается в обеспечении безопасности в Североатлантическом регионе, сует свой нос в дела Корейского полуострова».
Как отмечают в Пхеньяне, выдвигая такое требование, «НАТО доказала, что этот военно-политический блок превратился в марионетку США». Кроме того, по мнению руководства КНДР, «он играет на руку южнокорейскому режиму Пак Кын Хе, который доживает последние дни».
У КНДР вызвал недоумение тот факт, что НАТО, «официальная функция которой заключается в обеспечении безопасности в Североатлантическом регионе, сует свой нос в дела Корейского полуострова».
Как отмечают в Пхеньяне, выдвигая такое требование, «НАТО доказала, что этот военно-политический блок превратился в марионетку США». Кроме того, по мнению руководства КНДР, «он играет на руку южнокорейскому режиму Пак Кын Хе, который доживает последние дни».
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