Дайджест

В Германии продолжаются поиски террориста из Туниса

22 декабрь 2016 (13:10)

В Германии объявили награду в размере 100 тыс. евро за информацию о местонахождении тунисца Аниса Амри, который подозревается в совершении теракта в Берлине. Об этом сообщает Spiegel Online.

Молодой человек объявлен в розыск в Германии. Также его поиск организован по линии Европола — общееевропейской полицейской структуры.

По запросу немецких властей в Тунисе были допрошены родственники Амри. Его отец заявил, что потерял связь с сыном около семи лет назад.

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