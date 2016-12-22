Дайджест
В Германии продолжаются поиски террориста из Туниса
22 декабрь 2016 (13:10)
В Германии объявили награду в размере 100 тыс. евро за информацию о местонахождении тунисца Аниса Амри, который подозревается в совершении теракта в Берлине. Об этом сообщает Spiegel Online.
Молодой человек объявлен в розыск в Германии. Также его поиск организован по линии Европола — общееевропейской полицейской структуры.
По запросу немецких властей в Тунисе были допрошены родственники Амри. Его отец заявил, что потерял связь с сыном около семи лет назад.
Молодой человек объявлен в розыск в Германии. Также его поиск организован по линии Европола — общееевропейской полицейской структуры.
По запросу немецких властей в Тунисе были допрошены родственники Амри. Его отец заявил, что потерял связь с сыном около семи лет назад.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- В Германии арестовали одного из главарей ИГ
- Меркель случайно назвала антисемитизм гражданским долгом Германии
- В Париж из Туниса прилетели активистки Femen
- В Берлине арестовали трех активисток FEMEN
- В Калифорнии объявили награду в 1 млн долларов за информацию об убийце полицейских
Loading...