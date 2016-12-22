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В Иркутске женщина умерла из-за поддельной водки

В Иркутске зафиксировали первый (после введения режима ЧС) случай смертельного отравления контрафактным алкоголем. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника департамента здравоохранения и социальной защиты города Наталью Тарабан.



«Одна из жертв массового отравления, жительница Ленинского района, умерла на дому. Ее родственники сообщили медикам, что она употребляла водку «Белая береза», — уточнила Тарабан. По ее словам, алкогольный напиток этой марки был обнаружен вместе с «Боярышником» в подпольном цехе в Иркутске, где также нашли канистры со спиртосодержащей продукцией, в которой был обнаружен метиловый спирт.



Ранее в четверг стало известно, что число погибших от отравления «Боярышником» возросло до 63. Пострадали 109 человек, 37 из них находятся в больнице.

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