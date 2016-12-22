Дайджест
Ефимова будет тренироваться в Сочи или Крыму
22 декабрь 2016 (13:09)
Многократная чемпионка мира по плаванию россиянка Юлия Ефимова в будущем году проведет сборы в Крыму или Сочи. Об этом спортсменка рассказала ТАСС.
«Мы рассматриваем в качестве места для сбора Сочи, где есть отличная база на Красной Поляне. Я там еще ни разу не была, но всем коллегам очень там понравилось. Рассматриваем и Крым, где также хорошая база. Я не могу тренироваться в Москве, у меня шаткое здоровье, хочется в открытый бассейн и чтобы воздух был чистый», — заявила россиянка.
Ефимова также отметила, что планирует сборы на весну, так как сейчас в открытых бассейнах очень холодно.
В среду, 21 декабря, Ефимова рассказала, что американским тренерам запретили с ней работать. С 2011 по 2016 год россиянка готовилась к стартам в США под руководством местного специалиста Дэвида Сало.
«Мы рассматриваем в качестве места для сбора Сочи, где есть отличная база на Красной Поляне. Я там еще ни разу не была, но всем коллегам очень там понравилось. Рассматриваем и Крым, где также хорошая база. Я не могу тренироваться в Москве, у меня шаткое здоровье, хочется в открытый бассейн и чтобы воздух был чистый», — заявила россиянка.
Ефимова также отметила, что планирует сборы на весну, так как сейчас в открытых бассейнах очень холодно.
В среду, 21 декабря, Ефимова рассказала, что американским тренерам запретили с ней работать. С 2011 по 2016 год россиянка готовилась к стартам в США под руководством местного специалиста Дэвида Сало.
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