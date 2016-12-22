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«Высоцкий» отрицает незаконность парковки возле бизнес-центра

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. Земля под парковкой возле БЦ «Высоцкий» и ТЦ «Антей» (ул. Малышева, 51 и 53) принадлежит собственникам деловых центров на законных основаниях — договоре аренды от апреля 2008 года. Об этом УрБК рассказали в отделе рекламы бизнес-центра.



«На общем собрании собственников было принято решение об организации парковки для собственников и гостей бизнес-центра и торгового центра. Перед торговым центом «Антей» установлены паркоматы администрации города Екатеринбурга», — рассказали представители бизнес-центра.



Напомним, в ответе на запрос жителя Екатеринбурга, политолога Дмитрия Москвина, сотрудники земельного комитета администрации города сообщили, что парковка возле БЦ «Высоцкий» и ТЦ «Антей» на землях общего пользования является нарушением, и отправили материалы по данному вопросу в правоохранительные органы, чтобы те привлекли виновных к ответственности.

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