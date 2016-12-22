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Управляющая компания оштрафована на 1 млн руб. за дачу взятки чиновнику администрации Первоуральска

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. В Первоуральске управляющая компания «Жилищный сервис» оштрафована на 1 млн руб. за дачу взятки за общее покровительство их деятельности. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



В ходе надзорных мероприятий было установлено, что учредитель и заместитель директора УК «Жилищный сервис» Елена Казанко в период с декабря 2013 года по июль 2014 года незаконно передала начальнику отдела жилищного хозяйства управления ЖКХ и строительства Первоуральская Андранику Малхасьяну денежные средства в размере свыше 464 тыс. руб. за общее покровительство деятельности управляющей компании.



В мае 2016 года А. Малхасьян был осужден за мошенничество на 2 года лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом 60 тыс. руб., а также с лишением права занимать должности в органах власти, связанных с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций, сроком на 2 года.



Напомнить, что в конце 2014 года бывший директор УК «Жилищный сервис» Елена Казанко была признана виновной по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное лицом с использованием служебного положения, с причинением значительного ущерба гражданину». Женщина, пребывая в вышеуказанной должности, незаконно направляла квитанции на оплату коммунальных услуг жителям домов, которые фактически находились в обслуживании других управляющих компаний. Суд приговорил Е. Казанко к 3 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 350 тыс. руб.



В связи с выявленными в ходе проверки нарушениями прокуратура Первоуральска в отношении УК «Жилищный сервис» возбудила дело по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ «Незаконная передача в интересах юридического лица должностному лицу денег за совершение в интересах данного юридического лица должностным лицом действия (бездействия), связанного с занимаемым им служебным положением».



Постановлением мирового судьи УК «Жилищный сервис» оштрафована на 1 млн руб.

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