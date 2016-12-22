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В Екатеринбурге мошенники требуют доступ в квартиры горожан под угрозой отключения газа

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. В Екатеринбурге неизвестные организации угрожают населению остановкой газоснабжения, выдавая себя за АО «Екатеринбурггаз». В настоящее время компания готовит обращение в прокуратуру по этому поводу.



Как сообщает пресс-служба АО «Екатеринбурггаз», 21 декабря 2016 года на подъездах дома 19 «а» по улице 22 Партсъезда появились объявления о внеплановой проверке газового оборудования. В объявлении использован фирменный логотип компании, указаны ее адреса и телефоны.



«Во все квартиры дома должен быть обеспечен доступ сотрудников газового хозяйства. В случае отсутствия доступа хоть в одну из квартир, обеспечение газом всего дома будет прекращено, до полной проверки всего оборудования», — говорится в объявлении.



Потребителям угрожают, что в случае отсутствия собственника в квартире или после получения уведомления в течение трех календарных дней, сотрудники газовой службы в присутствии участкового и двух понятых вправе обеспечить доступ в любое помещение с размещенным газовым оборудованием. Таким способом мошенники проникают в квартиры, после чего требуют немедленно прибегнуть к их услугам — заменить газовое оборудование.



АО «Екатеринбурггаз» официально заявляет, что не имеет отношения к деятельности неизвестных фирм, которые выдают себя за сотрудников общества и навязывают гражданам свои услуги по завышенным ценам. Но наибольшую обеспокоенность вызывает то, что после вмешательства посторонних лиц в систему газоснабжения домов в Екатеринбурге постоянно происходят утечки газа. Аварийная служба «Екатеринбурггаза» вынуждена расхлебывать последствия «работы» неизвестных лиц и устранять утечки, обеспечивая безопасность жителей уральской столицы.



«В очередной раз призываем потребителей газа проявлять осторожность — не относитесь к вопросам безопасности спустя рукава, уточняйте, кто именно пришел в ваш дом и кому вы доверяете свои газовые приборы. О визите специалистов АО «Екатеринбурггаз» всегда знают управляющие компании, уточнить данные также можно в районной газовой службе или по телефону 04. Специалисты АО «Екатеринбурггаз» одеты в специализированную форму, на которой написано «Екатеринбурггаз», при них всегда имеется служебное удостоверение. Проверяйте, что именно написано в предъявляемом удостоверении. По словам жителей, проходимцы также демонстрируют гражданам некие удостоверения, чем вызывают доверие», — сказано в сообщении.

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