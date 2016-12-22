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За 2016 год в Свердловской области арестовано более 430 автомобилей должников

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. За 2016 год в Свердловской области арестовано 431 транспортное средство, принадлежащее должникам. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФССП России по Свердловской области.



«В течение всего года судебные приставы региона проводят рейды, в ходе которых выявляют автомобили, принадлежащие должникам по исполнительным производствам.



Только за этот год с появлением приложения «Мобильный розыск» удалось повысить количество разыскиваемого автотранспорта более чем в два раза. Принцип разработки прост: судебный пристав проходит с мобильным устройством вдоль припаркованных автомобилей и при помощи встроенной камеры сканирует их номера, по регистрационному номеру автомобиля определяется сумма долга автовладельца», — пояснили в пресс-службе.



В ведомстве уточняют, что арест транспортных средств может быть применен в рамках любых исполнительных производств имущественного характера задолженностью более 3 тыс. руб.

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