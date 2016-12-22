В Екатеринбурге обнаружили подпольный водочный цех

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. Представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу совместно с полицией в ходе контрольных мероприятий выявили на территории Екатеринбурга подпольный водочный цех. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.Нелегальное производство было оборудовано в складских помещениях на улице Фронтовых бригад. Здесь найдено свыше 11 тыс. бутылок поддельного алкоголя, 7 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, кустарная линия розлива, а также более 3 тыс. поддельных федеральных специальных марок (ФСМ).«В настоящее время алкогольная продукция, спиртосодержащая жидкость и ФСМ арестованы и изъяты. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу проводится административное расследование», — сказано в сообщении.