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В Екатеринбурге обнаружили подпольный водочный цех
22 декабрь 2016 (11:14)
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. Представители Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу совместно с полицией в ходе контрольных мероприятий выявили на территории Екатеринбурга подпольный водочный цех. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Нелегальное производство было оборудовано в складских помещениях на улице Фронтовых бригад. Здесь найдено свыше 11 тыс. бутылок поддельного алкоголя, 7 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, кустарная линия розлива, а также более 3 тыс. поддельных федеральных специальных марок (ФСМ).
«В настоящее время алкогольная продукция, спиртосодержащая жидкость и ФСМ арестованы и изъяты. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу проводится административное расследование», — сказано в сообщении.
Нелегальное производство было оборудовано в складских помещениях на улице Фронтовых бригад. Здесь найдено свыше 11 тыс. бутылок поддельного алкоголя, 7 тыс. литров спиртосодержащей жидкости, кустарная линия розлива, а также более 3 тыс. поддельных федеральных специальных марок (ФСМ).
«В настоящее время алкогольная продукция, спиртосодержащая жидкость и ФСМ арестованы и изъяты. Межрегиональным управлением Росалкогольрегулирования по Уральскому федеральному округу проводится административное расследование», — сказано в сообщении.
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