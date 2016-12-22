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Администрация Екатеринбурга попросила УМВД проверить автостоянку возле БЦ «Высоцкий»

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. Земельный комитет администрации Екатеринбурга признал, что автостоянка возле БЦ «Высоцкий» и ТЦ «Антей» на землях общего пользования является нарушением, следует из ответа чиновников на запрос политолога Дмитрия Москвина.



«Проведено обследование земельного участка по указанному адресу (Малышева, 51, 53 — прим. УрБК), в ходе которого выявлен факт самовольного занятия неизвестными лицами земель общего пользования под размещение платной автостоянки», — написано в документе, который Д. Москвин разместил на своей странице в социальной сети.



При этом администрация города не наделена полномочиями наказать нарушителей, поэтому документы о проведенной проверке чиновники передадут в УМВД Екатеринбурга для пресечения указанного нарушения.



«В связи с тем, что органы местного самоуправления полномочиями по установлению личностей нарушителей и привлечению их к ответственности не наделены, материалы обследования земельного участка направлены в отдел полиции № 7 УМВД России по городу Екатеринбургу для пресечения указанного нарушения», — поясняют в земельном комитете.

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