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За 2016 год через таможню Кольцово транзитом прошли свыше 5,7 тыс. товарных партий
22 декабрь 2016 (10:33)
УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. В текущем году через таможню аэропорта Кольцово транзитом прошли 5 тыс. 762 товарные партии, сообщает пресс-служба ведомства.
Транзитные декларации на треть из них (2004, 34,77%), были оформлены в электронном виде. В основном это товары промышленного назначения (различные агрегаты, механизмы, а также запасные части промышленного оборудования) для крупных производств Уральского федерального округа.
В таможне отмечают рост доли оформления документов в электронном виде.
«Из квартала в квартал наблюдается положительная динамика: с 1,2% от общего объема транзитных деклараций в первом квартале до 62,2 в текущем. Наибольшая доля электронных деклараций приходится на автомобильный транспорт — 91,7», — сообщил первый заместитель начальника таможни Максим Горб.
Транзитные декларации на треть из них (2004, 34,77%), были оформлены в электронном виде. В основном это товары промышленного назначения (различные агрегаты, механизмы, а также запасные части промышленного оборудования) для крупных производств Уральского федерального округа.
В таможне отмечают рост доли оформления документов в электронном виде.
«Из квартала в квартал наблюдается положительная динамика: с 1,2% от общего объема транзитных деклараций в первом квартале до 62,2 в текущем. Наибольшая доля электронных деклараций приходится на автомобильный транспорт — 91,7», — сообщил первый заместитель начальника таможни Максим Горб.
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