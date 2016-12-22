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За 2016 год через таможню Кольцово транзитом прошли свыше 5,7 тыс. товарных партий

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. В текущем году через таможню аэропорта Кольцово транзитом прошли 5 тыс. 762 товарные партии, сообщает пресс-служба ведомства.



Транзитные декларации на треть из них (2004, 34,77%), были оформлены в электронном виде. В основном это товары промышленного назначения (различные агрегаты, механизмы, а также запасные части промышленного оборудования) для крупных производств Уральского федерального округа.



В таможне отмечают рост доли оформления документов в электронном виде.



«Из квартала в квартал наблюдается положительная динамика: с 1,2% от общего объема транзитных деклараций в первом квартале до 62,2 в текущем. Наибольшая доля электронных деклараций приходится на автомобильный транспорт — 91,7», — сообщил первый заместитель начальника таможни Максим Горб.

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