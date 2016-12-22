Новости дня
Сбербанк закроет до 50% отделений в течение пяти лет
22 декабрь 2016 (10:12)
УрБК, Москва, 22.12.2016. Сбербанк в течение пяти ближайших лет сохранит 50-70% сети отделений. Об этом глава банка Герман Греф сказал в эфире телеканала «Россия 24».
«Мы сейчас приостановили закрытие сельской сети, и в городах мы будем закрывать только те отделения, которые не будут пользоваться спросом. Мы не будем делать что-то, что будет искусственно выталкивать людей из отделений», — сказал он.
По его мнению, физическая сеть отделений банка еще какое-то время будет существовать. Однако со временем будут нарастать темпы ее сокращения.
«Но еще в ближайшие 5-7 лет, наверное, рано говорить, что потребительские привычки людей, особенно людей старше 40 лет, поменяются. Я думаю, что от 50% до 70% сети нам придется сохранять и через пять лет, может быть, и дольше», — указал глава крупнейшего российского банка.
Он также сообщил, что банк не предполагает сокращать сеть банкоматов.
«Мы сейчас приостановили закрытие сельской сети, и в городах мы будем закрывать только те отделения, которые не будут пользоваться спросом. Мы не будем делать что-то, что будет искусственно выталкивать людей из отделений», — сказал он.
По его мнению, физическая сеть отделений банка еще какое-то время будет существовать. Однако со временем будут нарастать темпы ее сокращения.
«Но еще в ближайшие 5-7 лет, наверное, рано говорить, что потребительские привычки людей, особенно людей старше 40 лет, поменяются. Я думаю, что от 50% до 70% сети нам придется сохранять и через пять лет, может быть, и дольше», — указал глава крупнейшего российского банка.
Он также сообщил, что банк не предполагает сокращать сеть банкоматов.
|Код для вставки в блог
|Подписаться на рассылку
|Распечатать
Другие материалы по теме:
- Сбербанк на 1,4 тыс. сократил число офисов для юридических лиц
- Сбербанк на 1,4 тыс. сократил число офисов для юридических лиц
- «Почта России» купит 50% акций «Лето Банка»
- ОАО «Сбербанк России» сократит количество отделений на 15-20% до 2018 года
- Сбербанк готовит к сокращению 30 тыс. сотрудников
Loading...