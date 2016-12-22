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Рынок отечественных автомобилей с пробегом за 11 месяцев сократился на 4%

УрБК, Москва, 22.12.2016. За 11 месяцев 2016 года объем рынка отечественных автомобилей с пробегом составил 1,46 млн единиц, показав тем самым падение на 4,1%. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».



Лидерство среди таких машин на российском вторичном рынке принадлежит бренду LADA, доля которого составляет почти 28%. В количественном выражении это эквивалентно 1,33 млн перепроданных легковых автомобилей — на 3,2% меньше, чем в январе-ноябре 2015 года.



Второе место с огромным отставанием от лидера занимает марка «ГАЗ» (48,1 тыс. шт. -17,1%). Замыкает тройку лидеров среди отечественных брендов «УАЗ» (40,8 тыс. шт. -2,6%).



В модельном рейтинге лидерство удерживает LADA 2114, реализация которого за отчетный период достигла 143,3 тыс. единиц, что на 0,6% больше, чем годом ранее. Второе место в рейтинге занимает LADA 2107 с показателем 134,5 тыс. перепроданных экземпляров (-11,3%).



Эти две модели являются лидерами не только среди отечественных автомобилей, но и на всем вторичном рынке.



В первую пятерку также попадают LADA 2110 (114,1 тыс. шт.; -7,1%), LADA 2170 (90,6 тыс. шт.; +12,8%) и LADA 4x4 (89,8 тыс. шт.; +0,5%).

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