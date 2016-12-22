Анонсы

Коротко о событиях дня

В 11.30 в Доме правительства Свердловской области (Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1, 15 этаж) состоится очередное заседание регионального кабинета министров. Планируется рассмотреть 27 проектов постановлений правительства. В повестке — внесение изменений в постановления об утверждении порядка использования бюджетных ассигнований резервного фонда правительства; о перечне региональных инновационных площадок; об утверждении перечня документов, подтверждающих соблюдение условий присвоения звания «Ветеран труда Свердловской области». Предполагается внесение изменений в ряд государственных программ, касающихся развития промышленности и науки, совершенствования социально-экономической политики, развития ЖКХ и повышения энергоэффективности.



В 12.00 в пресс-центре «Интерфакс-Урал» (Екатеринбург, пр. Ленина, 20 а, 5 этаж, офис №502) состоится пресс-конференция, посвященная итогам туротрасли в 2016 году. В мероприятии примут участие исполнительный директор Уральской ассоциации туризма, член правления российского союза туриндустрии Михаил Мальцев, генеральный директор сети туристических агентств «Росстур» Александр Недополз, директор сети туристических агентств «География» Елена Шубина и генеральный директор группы компаний «Виста» Олег Хигер.

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