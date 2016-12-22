Анонсы

Коротко о событиях месяца

22 декабрь 2016 (09:26)

23 декабря, в 10.30 в Екатеринбурге конференц-зале офиса «Атомстройкомплекс» (ул. Белинского, 39) состоится ежегодная итоговая пресс-конференция генерального директора НП «Управление строительства «Атомстройкомплекс» Валерия Ананьева.

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