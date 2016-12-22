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В Екатеринбурге размер ущерба от угона автомобилей в новогодние праздники вырастет на 15-20%

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. Автовладельцы Екатеринбурга наряду с жителями Москвы и Санкт-Петербурга в новогодние праздники окажутся в зоне повышенного риска стать жертвами угонщиков. Об этом сообщает пресс-служба ООО «Зетта Страхование».



По данным компании, в декабре 2015 года и январе 2016 года на эти три города приходилось 48% угонов по всей стране. Средний убыток от кражи транспорта в Екатеринбурге в период прошлых новогодних праздников составил 535,5 тыс. руб. В этом году страховщики прогнозируют рост показателя на 15-20%.



Стоит отметить, что в 2016 году, по данным «Зетта Страхование», у угонщиков стали пользоваться большим спросом кроссоверы и внедорожнки. Так, в течение года доля угонов автомобилей данного класса увеличилась с 19% до 21%. В компании объясняют тенденцию ростом популярности кроссоверов в целом и, как следствие, повышенным спросом на запчасти к этим моделям на вторичном рынке.



«В этой связи в период текущих новогодних праздников владельцы кроссоверов и внедорожников находятся в зоне повышенного риска. По данным официальной статистики ГИБДД за февраль-ноябрь 2016 года, самыми популярными угоняемыми внедорожниками стали Toyota Land Cruiser и Toyota RAV4, именно эти марки по прогнозам станут лидерами угонов в ближайшие праздничные каникулы», — отмечают в компании.

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