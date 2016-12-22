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«Уралмашзавод» выкупил третий участок земли на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге

УрБК, Екатеринбург, 22.12.2016. Территориальное управление Росимущества по Свердловской области объявило победителя аукциона по третьему земельному участку на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге.



Как сообщает пресс-служба ведомства, третий участок, как и предыдущие два, приобрело ПАО «Уралмашзавод».



Приобретен земельный участок площадью 724 кв. м. и расположенное на нем нежилое здание площадью 252,1 кв. м. по адресу: Екатеринбург, площадь Первой пятилетки, в 1 тыс. 170 м. на юго-восток от здания заводоуправления. Начальная цена имущества — 4 млн 384 тыс. 970 руб. с учетом НДС.



Объект приобретен по минимальной цене предложения (цене отсечения) — за 2 млн 192 тыс. 485 руб. с учетом НДС.



Напомним, что в начале декабря 2016 года ПАО «Уралмашзавод» приобрело два участка земли на площади Первой пятилетки в Екатеринбурге. Первый из них — участок площадью 558 кв. м. с расположенным на нем нежилым зданием площадью 155,7 кв. м., находящийся в 1 тыс. 150 м. на юго-восток от здания заводоуправления «Уралмашзавода». Цена продажи имущества, сложившаяся по итогам аукциона, — 2 млн 997 тыс. 542 руб. с учетом НДС (при начальной цене 2 млн 947 тыс. 542 руб. с учетом НДС). Также был куплен земельный участок площадью 395 кв. м. с расположенным на нем нежилым зданием площадью 98,9 кв. м., находящийся в 500 м. на юго-восток от здания заводоуправления «Уралмашзавода». Цена продажи имущества, сложившаяся по итогам аукциона, — 2 млн 70 тыс. 767 руб. с учетом НДС (при начальной цене 2 млн 20 тыс. 767 руб. с учетом НДС).

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