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Екатеринбургский виншампанкомбинат признан банкротом

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. Арбитражный суд Свердловской области признал ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» (ЕВШК) несостоятельным (банкротом). Об этом сообщается в материалах арбитража.



С иском о банкротстве ЕВШК в мае 2016 года обратилось ООО «Екатеринбургская инвестиционно-финансовая компания». Как установлено в ходе рассмотрения дела, сумма требований кредиторов предприятия составляет 328 млн 665 тыс. руб.



Решением Арбитражного суда Свердловской области в отношении ЗАО «Екатеринбургский виншампанкомбинат» открыто конкурсное производство сроком на шесть месяцев.



Напомним, ЕВШК был основан в 1934 году. Сначала он выпускал сухие вина, с 1969 года начал производство шампанских вин, в том числе «Советского шампанского» (до 2005 года), впоследствии — «Российского шампанского». Также выпускал различные марки водки и коньяка. 100% акций ЕВШК принадлежат московской компании ТК «Алко-трейд».



Информация о возможном закрытии комбината появилась в середине января 2016 года. Тогда были обнародованы планы завода о сокращении численности штата своих сотрудников со 127 до 7 человек. 11 февраля в департаменте Росалкорегулирования в УрФО сообщили, что ЕВШК добровольно отказался от лицензии на производство алкогольных напитков, которая была действительна до 2019 года.

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