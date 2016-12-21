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Объем выдачи ипотеки в России достиг 1,3 трлн рублей
21 декабрь 2016 (17:47)
УрБК, Москва, 21.12.2016. Объем выдачи ипотеки в РФ на 1 декабря составил 1,3 трлн руб. Об этом сообщает «Банки.ру» со ссылкой на заявление министра строительства и ЖКХ Михаила Меня.
«К концу года мы можем выйти на очень неплохую цифру, а в следующем году мы достигнем пиковых показателей 2014 года», — добавил М. Мень.
Ранее он говорил о том, что 2014 год был рекордным для рынка, тогда объем выдачи ипотеки в стране составил 1,6 трлн против 1,1 трлн руб. в 2015 году.
В начале декабря АИЖК прогнозировало, что рост этого показателя в России по итогам 2016 года составит 30% по сравнению с прошлым годом и достигнет уровня 1,5 трлн руб.
«К концу года мы можем выйти на очень неплохую цифру, а в следующем году мы достигнем пиковых показателей 2014 года», — добавил М. Мень.
Ранее он говорил о том, что 2014 год был рекордным для рынка, тогда объем выдачи ипотеки в стране составил 1,6 трлн против 1,1 трлн руб. в 2015 году.
В начале декабря АИЖК прогнозировало, что рост этого показателя в России по итогам 2016 года составит 30% по сравнению с прошлым годом и достигнет уровня 1,5 трлн руб.
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