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«Банк Екатеринбург» сообщил об ограничении некоторых сервисов
21 декабрь 2016 (17:36)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. «Банк Екатеринбург» сообщил об ограничении в работе некоторых сервисов из-за технических работ с 31 декабря по 5 января. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«В связи с проведением работ по обновлению автоматизированной банковской системы в период с 31 декабря 2016 года по 5 января 2017 года будут недоступны следующие банковские сервисы: система «Интернет-сервис», услуга «Автоплатежи», пополнение карт VISA ПАО «Банк «Екатеринбург» в пунктах приема платежей «Фрисби» (ООО «ЕРЦ — Финансовая логистика»)», — говорится в сообщении кредитной организации.
«В связи с проведением работ по обновлению автоматизированной банковской системы в период с 31 декабря 2016 года по 5 января 2017 года будут недоступны следующие банковские сервисы: система «Интернет-сервис», услуга «Автоплатежи», пополнение карт VISA ПАО «Банк «Екатеринбург» в пунктах приема платежей «Фрисби» (ООО «ЕРЦ — Финансовая логистика»)», — говорится в сообщении кредитной организации.
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