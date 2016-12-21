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МВД признало действия Елены Летучей из «Ревизорро» незаконными

УрБК, Москва, 21.12.2016. МВД России сочло действия журналистов программы «Ревизорро» неправомерными. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.



Программа «Ревизорро» идет на телеканале «Пятница» с июня 2014 года. Ее ведущая Елена Летучая проверяет и фиксирует нарушения хранения продуктов и несоблюдение санитарных правил в отелях и ресторанах России. С декабря нынешнего года «Ревизорро» работает в заведениях общепита в Москве. Так, журналисты нанесли визит в популярные среди москвичей места: кафе «То да се», «Одесса-мама» и «Дети райка», найдя там нарушения правил хранения и приготовления пищи.



«Как следует из содержания программы «Ревизорро», а также данных на официальном интернет-сайте revizorro.friday.ru, ее целью авторы заявляют проверку и фиксацию нарушений хранения продуктов и несоблюдение санитарных правил в отелях и ресторанах на территории страны», — говорится в сообщении.



Между тем, согласно пункту 1 положения о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, данной деятельностью имеет право заниматься Роспотребнадзор.



МВД также отмечает, что права журналистов (согласно ст. 47 закона «О средствах массовой информации») искать, запрашивать, получать и распространять информацию, посещать государственные органы и организации, предприятия и учреждения, органы общественных объединений либо их пресс-службы, производить записи с использованием средств аудио- и видеотехники, кино- и фотосъемки, не предопределяют существование у журналиста каких-либо иных исключительных прерогатив, свойственных государственным органам.



Таким образом, деятельность журналистов не может подменять собой деятельность государственного органа и в этом смысле является обособленной, отметили в пресс-центре.



Министерство также подчеркивает, что правила оказания услуг общественного питания не предоставляют ни потребителю, ни журналисту прав самостоятельно входить в помещения исполнителя, доступ к которым ограничен.

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