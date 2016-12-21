Дайджест
Генсек ООН может стать президентом Южной Кореи
21 декабрь 2016 (17:15)
Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун допустил свое участие в президентских выборах в Южной Корее. Об этом сообщает «Ёнхап».
«Если то, что я узнал, видел и чувствовал во время моей 10-летней службы в качестве генерального секретаря ООН могло бы способствовать развитию Республики Корея, я готов полностью посвятить себя этому», — заявил он.
По словам Пан Ги Муна, окончательное решение об участии в выборах главы государства он примет после того, как встретится с жителями страны, представляющими разные слои общества, и выслушает их мнение.
«Если то, что я узнал, видел и чувствовал во время моей 10-летней службы в качестве генерального секретаря ООН могло бы способствовать развитию Республики Корея, я готов полностью посвятить себя этому», — заявил он.
По словам Пан Ги Муна, окончательное решение об участии в выборах главы государства он примет после того, как встретится с жителями страны, представляющими разные слои общества, и выслушает их мнение.
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