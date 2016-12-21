Дайджест

В Колумбии разбился грузовой самолет

21 декабрь 2016 (17:15)

В Колумбии потерпел крушение грузовой самолет Boeing 727. Об этом сообщает местное издание El Tiempo.

Отмечается, что самолет принадлежал авиакомпании Aerosucre и направлялся в Боготу.

На борту лайнера находились шесть членов экипажа, трое из которых погибли. Два человека получили ранения, еще один член экипажа пока не найден.

В настоящее время причины произошедшего не известны. По данным издания, на месте крушения возник пожар, туда направлены спасатели.

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