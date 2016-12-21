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В Саратовской области в результате пожара погибли двое детей

21 декабрь 2016 (17:14)

В поселке Дубки Саратовской области в результате пожара в частном доме погибли двое детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на старшего помощника руководителя СУ СК России по региону Екатерину Пирскую.

«Проводится доследственная проверка по факту гибели 11-летней и 4-летней девочек на пожаре в частном доме в поселке Дубки», — отметила она.

По словам Пирской, в настоящее время следователи устанавливают причины пожара.

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