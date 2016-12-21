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СК «Спутник» «Уралвагонзавода» отпраздновал 55-й день рождения

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. Спортивный клуб «Спутник», генеральным спонсором которого выступает научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», отметил 55-летие со дня основания. Об этом сообщает пресс-служба УВЗ.



Тагильский клуб поздравили министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Леонид Рапопорт, начальник управления по развитию физкультуры, спорта и молодежной политики Нижнего Тагила Дмитрий Язовских, именитые воспитанники и многие другие.



«СК «Спутник» является кузницей спортивных кадров. Тагильские школы бокса, плавания, легкой и тяжелой атлетики, где подготовлены сотни профессиональных спортсменов высочайшего класса, являются одними из лучших в России», — подчеркнул исполнительный директор «Уралвагонзавода» Владимир Рощупкин в поздравлении.



Поздравить родной клуб пришли именитые спортсмены «Спутника»: мастер спорта России международного класса, член сборной команды России и участница Олимпийских игр 2016 в Рио Дарья Устинова, тяжелоатлет, мастер спорта России международного класса и обладатель Кубка России 2016 года Егор Климонов, легкоатлеты, мастера спорта России, члены сборной России Алена Мамина и Артем Денмухаметов и другие.



За вклад в развитие спорта в Свердловской области Леонид Рапопорт наградил почетными грамотами и благодарственными письмами действующих спортсменов, тренеров и работников клуба. Также «спутниковцам» вручили благодарственные письма главы города Нижний Тагил Сергея Носова. Правление МОО СК «Спутник» также отметило вклад всего коллектива и ветеранов организации.

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