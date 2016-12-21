Новости дня

В Свердловской области выявлены первые нарушения при реализации новогодней продукции

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. В Свердловской области в ходе проверок выявлены многочисленные нарушения маркировки реализуемой новогодней продукции. Об этом рассказала на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.



«На сегодняшний день некачественных новогодних подарков не выявлено, хотя в прошлом году такие случаи были. Однако уже много нарушений, связанных с маркировкой этих товаров: в частности, отсутствует полная информация на русском языке, нет данных о производителе и так далее. По всем фактам выданы предписания, наложены штрафы», — рассказала она.



По словам Н. Моисеевой, проверки торговых точек, занимающихся реализацией новогодней продукции, площадок для проведения массовых мероприятий, мест питания и проживания детских туристических групп продолжатся до конца праздников. Всего будет проинспектировано около 200 объектов.

HTML-код:

Для того, чтобы вставить материал в Живой Журнал или другой блог, скопируйте код

Другие материалы по теме: