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В Свердловской области выявлены первые нарушения при реализации новогодней продукции
21 декабрь 2016 (15:39)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. В Свердловской области в ходе проверок выявлены многочисленные нарушения маркировки реализуемой новогодней продукции. Об этом рассказала на пресс-конференции в Екатеринбурге начальник отдела надзора по гигиене детей и подростков управления Роспотребнадзора по Свердловской области Наталья Моисеева.
«На сегодняшний день некачественных новогодних подарков не выявлено, хотя в прошлом году такие случаи были. Однако уже много нарушений, связанных с маркировкой этих товаров: в частности, отсутствует полная информация на русском языке, нет данных о производителе и так далее. По всем фактам выданы предписания, наложены штрафы», — рассказала она.
По словам Н. Моисеевой, проверки торговых точек, занимающихся реализацией новогодней продукции, площадок для проведения массовых мероприятий, мест питания и проживания детских туристических групп продолжатся до конца праздников. Всего будет проинспектировано около 200 объектов.
«На сегодняшний день некачественных новогодних подарков не выявлено, хотя в прошлом году такие случаи были. Однако уже много нарушений, связанных с маркировкой этих товаров: в частности, отсутствует полная информация на русском языке, нет данных о производителе и так далее. По всем фактам выданы предписания, наложены штрафы», — рассказала она.
По словам Н. Моисеевой, проверки торговых точек, занимающихся реализацией новогодней продукции, площадок для проведения массовых мероприятий, мест питания и проживания детских туристических групп продолжатся до конца праздников. Всего будет проинспектировано около 200 объектов.
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