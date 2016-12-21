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Свердловские энергокомпании озвучили планы по инвестициям на 2017 год
21 декабрь 2016 (15:15)
УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. Свердловские энергетики не планируют значительного снижения объемов инвестиций в следующем году. Об этом представители компаний сообщили в ходе пресс-конференции в Екатеринбурге.
Так, инвестиции филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала» в 2016 году составили порядка 2 млрд руб., в следующем году компания запланировала аналогичный объем вложений.
У ПАО «Облкоммунэнерго» совокупная программа инвестиций за текущий год достигнет 700 млн руб., в следующем году объем будет не меньше, сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Буданов.
Самый большой объем инвестиций запланирован на 2017 год у «МЭС Урала» — 4,2 млрд руб. В этом году компания вложила в развитие сетей 5,5 млрд руб., рассказал генеральный директор компании Евгений Жуйков.
В Свердловском филиале группы «Т Плюс» отмечают, что в 2016 году в Екатеринбурге был введен крупный инвестиционный проект — ТЭЦ «Академическая». В следующем году запуск подобных проектов не запланирован, однако компания намерена увеличить инвестирование в сети Екатеринбурга до 1 млрд 340 млн руб.
«У нас только ТЭЦ «Академическая» стоила практически 11,5 млрд. Понятно, что в следующем году таких инвестиций у нас не будет. А в теплосети по Екатеринбургу мы увеличим инвестиции практически в 3 раза. В других городах — Первоуральске и Лесном — они останутся на том же уровне», — рассказал директор Свердловского филиала группы «Т Плюс» Владимир Бусоргин.
Так, инвестиции филиала «Свердловэнерго» ОАО «МРСК Урала» в 2016 году составили порядка 2 млрд руб., в следующем году компания запланировала аналогичный объем вложений.
У ПАО «Облкоммунэнерго» совокупная программа инвестиций за текущий год достигнет 700 млн руб., в следующем году объем будет не меньше, сообщил генеральный директор предприятия Дмитрий Буданов.
Самый большой объем инвестиций запланирован на 2017 год у «МЭС Урала» — 4,2 млрд руб. В этом году компания вложила в развитие сетей 5,5 млрд руб., рассказал генеральный директор компании Евгений Жуйков.
В Свердловском филиале группы «Т Плюс» отмечают, что в 2016 году в Екатеринбурге был введен крупный инвестиционный проект — ТЭЦ «Академическая». В следующем году запуск подобных проектов не запланирован, однако компания намерена увеличить инвестирование в сети Екатеринбурга до 1 млрд 340 млн руб.
«У нас только ТЭЦ «Академическая» стоила практически 11,5 млрд. Понятно, что в следующем году таких инвестиций у нас не будет. А в теплосети по Екатеринбургу мы увеличим инвестиции практически в 3 раза. В других городах — Первоуральске и Лесном — они останутся на том же уровне», — рассказал директор Свердловского филиала группы «Т Плюс» Владимир Бусоргин.
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