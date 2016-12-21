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Официальный курс доллара США снизился на 68 коп, евро — на 59 коп.
21 декабрь 2016 (15:10)
УрБК, Москва, 21.12.2016. ЦБ установил официальные курсы валют на 22 декабря. Курс долл. США вырос на 68,75 коп., до 61,10 руб. Курс евро снизился на 59,2 коп., составив 63,6 руб.
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