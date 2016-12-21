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Головное предприятие НПК «Уралвагонзавод» стало лучшим благотворителем Нижнего Тагила

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. Лучшим благотворителем Нижнего Тагила по итогам 2016 года признано головное предприятие ПАО «НПК «Уралвагонзавод». Дипломом главы города и кубком «Не словами, а делами!» оно отмечено «за многолетнее партнерство в реализации благотворительных программ, социальную поддержку жителей города Нижний Тагил».



Как сообщает пресс-служба корпорации, для машиностроительного гиганта это пятая награда подряд.



В 2016 году «Уралвагонзавод» реализовал целый ряд социально значимых для города и горожан проектов. Только за 9 месяцев предприятие оказало благотворительную помощь на сумму более 159 млн руб. В числе благоприобретателей детские дошкольные и образовательные учреждения, общественные и религиозные организации, спортивные общества, правоохранительные органы, попавшие в трудную жизненную ситуацию люди и многие другие.



На помощь образовательным учреждениям Нижнего Тагила за 9 месяцев 2016 года «Уралвагонзаводом» выделено более 3,5 млн руб. В том числе около 1 млн руб. — подшефным школам Дзержинского района. На развитие детских садов МАДОУ «Детство» направлено 500 тыс. руб. Произведена замена оконных блоков и ремонт механической мастерской в Нижнетагильском технологическом институте (филиал) УрФУ и ремонт помещений в Нижнетагильском техникуме металлообрабатывающих производств и сервиса.



Подарки от градообразующего предприятия заслужили и победители олимпиады по физике, в которой принимали участие учащиеся 9-11 классов школ Дзержинского района. Были приобретены призовые путевки в детский лагерь «Артек» победителям конкурса детского рисунка. В адрес прочих благоприобретателей направлено 4 млн руб.



«Важной частью благотворительной деятельности «Уралвагонзавода» остается развитие городского спорта, содержание и аренда спортивных сооружений. Поддержка оказывалась и оказывается хоккейному клубу «Спутник», региональной общественной организации «Федерация велоспорт-маунтинбайка, велоспорт-трека, велоспорт-шоссе, велоспорт-ВМХ Свердловской области», — сказано в сообщении.



На «Уралвагонзаводе» подчеркивают, что работа по благотворительности ведется на протяжении многих лет, носит системный характер и в будущем будет продолжена.



На приеме были отмечены и другие предприятия интегрированной структуры. Почетные грамоты главы города за активное участие в развитии благотворительной деятельности вручены АО «Уралкриомаш» и АО «УБТ-Уралвагонзавод». По итогам 2016 года звание «Лучший благотворитель года» в номинации «Предприятия транспорта, связи и дорожного хозяйства» удостоено ООО «УБТ-Сервис». Благодарственным письмом отмечено Уральское конструкторское бюро транспортного машиностроения.



Активная благотворительная деятельность корпорации «Уралвагонзавод» в 2016 году отмечена и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

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