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В Свердловской области почти на четверть сократилось число мест продажи пиротехники

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. В Свердловской области в предновогодний период насчитывается 164 места реализации пиротехнических изделий. В прошлом году таких мест было 210, сообщил на пресс-конференции в Екатеринбурге заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы регионального ГУ МЧС Станислав Шевелев.



По его словам, столь заметное сокращение не связано с какими-либо ограничениями со стороны надзорных органов.



«Эти места находятся на особом контроле. Но никто не ограничивает предпринимателей в том, чтобы заниматься реализацией пиротехнической продукции. На сегодняшний день даже уведомительный порядок не введен, хоть мы и добиваемся этого», — пояснил С. Шевелев.



Он также отметил, что сотрудники ведомства в новогодние праздники будут держать на контроле площадки для запуска пиротехники, соответствующие установленным требованиям. В Свердловской области на сегодняшний день насчитывается 81 такое место.



«Площадки отбирались исходя из того, что радиус возможного воздействия опасных факторов при запуске пиротехнических изделий составляет 30 м. Все места их размещения согласованы с органами местного самоуправления», — рассказал С. Шевелев.

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