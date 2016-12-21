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Председателем совета директоров МРСК Урала стал представитель «Россетей»

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. В совет директоров ОАО «МРСК Урала» вошли два представителя ПАО «Россети». Об этом сообщается на официальном портале компании.



Полномочия Александра Фадеева на посту председателя совета директоров ОАО «МРСК Урала» прекращены. Его сменил главный советник ПАО «Россети» Сергей Семериков.



Также произошла замена на посту заместителя председателя совета директоров компании. Вместо Юрия Гончарова новым замом избран заместитель генерального директора по безопасности ПАО «Россети» Александр Фадеев.



Напомним, что в конце ноября 2016 года на должность и.о. первого заместителя генерального директора — главного инженера компании был назначен главный инженер филиала «Пермэнерго» Вадим Локтин.

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