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Путин перенес пресс-конференцию на 23 декабря

Пресс-конференция президента России Владимира Путина состоится 23 декабря. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает ТАСС.



«В связи с тем, что в четверг состоится прощание и похороны убитого посла России в Турции Андрея Карлова, президент принял решение не проводить большую ежегодную пресс-конференцию в этот день», — сказал официальный представитель Кремля.



Он добавил, что Путин примет участие в траурных мероприятиях.



Ежегодная пресс-конференция начнется в полдень. Аккредитация журналистов остается в силе, подчеркнул Песков.

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