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На Украине утвердили бюджет на 2017 год

Верховная Рада Украины утвердила госбюджет на 2017 год. Трансляция хода голосования велась на канале парламента в YouTube.



Документ поддержали 274 депутата при необходимом минимуме в 226 голосов, против высказались 37 парламентариев, 35 воздержались.



Доходы бюджета должны составить 721,4 млрд гривен, расходы — 790,4 млрд гривен. Экономический рост в 2017 году ожидается на уровне 3-4%, инфляция, по прогнозу, не превысит 8,1%. Госдолг по отношению к ВВП достигнет 68,8%, курс доллара в бюджете заложен на уровне 27,2 гривны.

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