Дайджест
Россия не будет отменять визы для турецких граждан
21 декабрь 2016 (13:45)
Россия заморозила переговоры по введению безвизового режима для граждан Турции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в российских внешнеполитических кругах.
«Турции необходимо продолжить серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию. В связи с последними трагическими событиями, а также еще рядом инцидентов, произошедших в этом году, Москва пока не готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан», — заявил собеседник издания.
Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов напомнил, что МИД по-прежнему рекомендует российским туристам с осторожностью относиться к поездкам в Турцию.
«Я думаю, что каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать, прежде чем это делать, потому что теракты происходят почти каждый день. Трагедия в Анкаре показала, что жертвами могут стать как политические деятели, так и простые люди», — отметил он.
«Турции необходимо продолжить серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию. В связи с последними трагическими событиями, а также еще рядом инцидентов, произошедших в этом году, Москва пока не готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан», — заявил собеседник издания.
Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов напомнил, что МИД по-прежнему рекомендует российским туристам с осторожностью относиться к поездкам в Турцию.
«Я думаю, что каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать, прежде чем это делать, потому что теракты происходят почти каждый день. Трагедия в Анкаре показала, что жертвами могут стать как политические деятели, так и простые люди», — отметил он.
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