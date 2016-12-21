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Россия не будет отменять визы для турецких граждан

Россия заморозила переговоры по введению безвизового режима для граждан Турции. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источник в российских внешнеполитических кругах.



«Турции необходимо продолжить серьезную работу по обеспечению безопасности прибывающим в страну и предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих посетить Россию. В связи с последними трагическими событиями, а также еще рядом инцидентов, произошедших в этом году, Москва пока не готова предоставить безвизовый въезд для турецких граждан», — заявил собеседник издания.



Замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов напомнил, что МИД по-прежнему рекомендует российским туристам с осторожностью относиться к поездкам в Турцию.



«Я думаю, что каждый человек, который отправляется в Турцию, должен серьезно подумать, прежде чем это делать, потому что теракты происходят почти каждый день. Трагедия в Анкаре показала, что жертвами могут стать как политические деятели, так и простые люди», — отметил он.

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