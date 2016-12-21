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В 2016 году невыездными стали 44,4 тыс. должников из Свердловской области

УрБК, Екатеринбург, 21.12.2016. В 2016 году в Свердловской области судебные приставы временно ограничили выезд за пределы Российской Федерации 44 тыс. 414 должникам. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФССП России.



Общая сумма долга «невыездных» свердловчан составила порядка 30 млрд руб.



Из общего количества ограниченных к выезду наибольшее число составили граждане, не погасившие уголовные штрафы — 8 тыс. 533 человека. Также среди них оказалось 6 тыс. 846 алиментщиков и 854 автомобилиста, проигнорировавших штрафы Госавтоинспекции. У 4 тыс. 154 должников сумма взыскания превысила 1 млн руб.



В результате применения данной меры принудительного исполнения 3 тыс. 220 жителей Свердловской области захотели пересечь границу России и оплатили свои долги. Таким образом, было погашено практически 447 млн руб. задолженности.

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